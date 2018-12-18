Минфин Беларуси будет рассматривать меры для минимизации последствий налогового маневра

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси будет рассматривать меры для минимизации возможных последствий для экономики страны из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны учитывать это (налоговый маневр. - Прим.БЕЛТА) и принимать меры по минимизации последствий", - отметил Дмитрий Кийко.

Замминистра напомнил, что республиканский бюджет на 2019 год сформирован по консервативному сценарию, потери от налогового маневра в нем учтены. Суммы вывозных таможенных пошлин на следующий год также запланированы с учетом налогового маневра.

Кроме того, для адаптации работы белорусских НПЗ в новых условиях предусмотрено с 2019 года снижение ставок акцизов на нефтепродукты на 25%.

Отвечая на уточняющие вопросы о переговорах с российским Минфином, которые велись ранее, Дмитрий Кийко пояснил, что обсуждались два возможных варианта компенсации - компенсация в цене на нефть или межбюджетный трансферт. "Мы не были категорически против межбюджетного трансферта, просто мы старались обсудить все возможные варианты, выбрать из них наиболее эффективный и приемлемый для сторон", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, потери Беларуси в 2019 году из-за налогового маневра в РФ могут составить более $300 млн, суммарно до 2024 года - около $10,8 млрд.-0-