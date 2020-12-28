Минфин Беларуси не видит проблем с погашением госдолга в 2021 году

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси не видит проблем с погашением госдолга в 2021 году, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что порядка миллиарда (долларов. - Прим. БЕЛТА) привлечем в следующем году. $500 млн - это будет Российская Федерация, еще $500 млн - точечно на внешнем рынке и на внутреннем. Плюс будем задействовать остатки в погашении (госдолга. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Юрий Селиверстов.

"Этого будет вполне достаточно, чтобы все свои обязательства выполнить. Тут мы не видим проблем", - отметил министр.

По его оценке, в нынешнего году на погашение госдолга будет направлено в сумме Br6,3 млрд, в 2021-м - порядка Br4,9 млрд.

"Мы ориентируемся на то, что привлекли ресурсы в этом году - разместили евробонды, получили деньги от ЕФСР, заняли на Московской финансовой бирже. Сейчас работаем с коллегами из России", - пояснил министр, напомнив, что на прошлой неделе подписано соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита на $1 млрд в эквиваленте. По его словам, из этой суммы $500 млн в эквиваленте будет получено до конца текущего года, еще $500 млн - в 2021 году.

"В настоящий момент нет ясности, сможем ли мы в стандартном режиме выйти на европейский рынок или на Московскую финансовую биржу. Понятно, что в условиях пандемии такой ясности нет по большому счету ни у кого. Потому что в марте-апреле ставки по заимствованиям резко возросли, причем не только у нас, а вообще в целом на рынке", - констатировал Юрий Селиверстов.-0-