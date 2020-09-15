Минфин Беларуси ожидает подписания кредитного соглашения с Фондом ОПЕК на $20 млн в сентябре

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси ожидает подписания в сентябре кредитного соглашения с Фондом ОПЕК на $20 млн, сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец во время вебинара агентства Cbonds, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ближайший проект, который подошел к стадии подписания, - кредит от Фонда ОПЕК. Это финансирование на цели восполнения расходов, понесенных бюджетом в связи с распространением COVID-19", - сказал Андрей Белковец. - Мы ожидаем, что уже в сентябре это соглашение на $20 млн подпишем".

По его словам, сотрудничество с фондом планируется продолжать. "До $100 млн - это потенциально кредитные линии, которые Фонд ОПЕК готов предоставлять", - добавил замминистра.

Кроме того, ведется работа по привлечению финансирования от Европейского инвестиционного банка с учетом COVID-19.

Ранее Беларусь привлекла на борьбу с коронавирусом 90 млн евро от Всемирного банка.

Андрей Белковец также уточнил, что привлечение средств от Китая в этом году не планируется.-0-