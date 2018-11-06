Минфин Беларуси приступил к разработке новой стратегии управления госдолгом

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси приступило к разработке новой стратегии управления государственным долгом. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Максима Ермоловича, действующая стратегия рассчитана до 2020 года. "Мы уже приступили к ее обновлению. У нас в работе сейчас есть программа управления государственными финансами, и долговой блок должен стать частью этой государственной программы", - отметил министр.

Стратегия будет содержать основные принципы, на которых предстоит базироваться долговой стратегии страны в дальнейшем. "В более краткосрочном периоде речь идет лишь о двух важных факторах, - сказал министр. - Первое - это общий уровень государственного долга. Без снижения общей долговой нагрузки нам не удастся существенно снизить расходы на обслуживание государственного долга, поэтому надо более активно идти по пути снижения общего уровня долга".

Второе, на что необходимо будет обратить внимание, - это качество портфеля заимствований. По словам Максима Ермоловича, в первую очередь нужно избавляться от тех долговых обязательств, которые привлекались в не очень благоприятное на финансовых рынках время по высоким ставкам, и расширять каналы заимствования по комфортным для Беларуси ставкам.

"Что касается долгосрочной задачи, нам надо прийти к некому устойчивому уровню долга, выйти на тот уровень заимствований, которые сегодня имеют большинство стран Европейского региона", - подытожил Максим Ермолович.-0-