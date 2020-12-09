Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн, заявила журналистам начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко по итогам выездного заседания Президиума Совета Республики на тему "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы к противодействию коронавирусной инфекции. В этом году на эти цели уже направлено около Br500 млн в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор. К примеру, Министерству здравоохранения предусматривается Br50 млн на закупку 2 млн доз вакцины от коронавируса", - рассказала Татьяна Астрейко.

Начальник управления отметила, что стоимость лечения от коронавирусной инфекции в зависимости от тяжести заболевания составляет в расчете на одного пациента от Br300 до Br3300. "Если сравнить, то закупка вакцины в расчете на человека Br30 дает значимый эффект. Мы сможем не только сформировать коллективный иммунитет в обществе, но еще значительно сэкономить средства для того, чтобы эти ресурсы были направлены на оснащение и укрепление системы здравоохранения в целом", - добавила она. -0-