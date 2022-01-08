Минфин: некорректно говорить о том, что в Беларуси происходит какое-то раскулачивание бизнеса

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некорректно говорить о том, что в Беларуси происходит какое-то раскулачивание бизнеса. Об этом первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Некорректно говорить о том, что у нас происходит какое-то раскулачивание (бизнеса. - Прим. БЕЛТА). К сожалению, у нас доля налогов, которые уплачивают предприниматели, традиционно мала в бюджете. Поэтому говорить о том что там надо в 2-3-4 раза увеличить нагрузку, и мы все это почувствуем… Не совсем так дела обстоят на самом деле. Есть определенные корректировки Налогового кодекса. С текущего года они уже вступили в силу. Традиционно эти изменения вносятся в пакете с законом о бюджете, потому что там многие вещи связаны", - отметил первый замминистра.

Дмитрий Кийко пояснил, что одна из составляющих корректировок Налогового кодекса касается изменения подходов налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности. "Цель тут не фискализация каких-то процессов. Хотя это тоже, наверное, имеет место. Но здесь самое главное, что мы проанализировали те процессы, которые у нас происходили с налогообложением предпринимательской деятельности за последние годы", - рассказал он.

При этом была отмечена тенденция, что несмотря на то, что субъектный состав растет, растет количество и малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей, но относительно вклада в бюджет эта категория остается на одном и том же месте, констатировал Дмитрий Кийко.

"Более того, начали поступать сигналы, что уже разные организационно-правовые формы начинают между собой излишне конкурировать, - отметил первый замминистра. - Для того, чтобы скорректировать эти условия осуществления предпринимательской деятельности, сделать их более здоровыми, убрать излишнюю конкуренцию и в том числе повысить вклад в доходы бюджета (были внесены корректировки в налоговое законодательство. - Прим. БЕЛТА). Как показал анализ, к сожалению, у нас по ряду направлений предпринимательская деятельность уже по уровню налоговой нагрузки стала меньше, чем налогообложение наемного труда".-0-