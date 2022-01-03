Минфин о бюджете на 2022 год: в числе приоритетов - демографическая безопасность

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О приоритетах при формировании бюджета рассказала сегодня журналистам заместитель министра финансов Елена Печень, комментируя подписанный главой государства закон "О республиканском бюджете на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Доходы утверждены в сумме Br27,8 млрд, расходы - почти Br30,8 млрд. Формировали бюджет по более осторожному по сравнению с целевым сценарию развития экономики, более сдержанно учли темп роста ВВП для определения показателей бюджета, крайне взвешенно подошли к расходной части. В частности, Br900 млн не были распределены на финансирование тех или иных расходов - они учтены в дополнительном резервном фонде главы государства. В случае нематериализации рисков, которые негативно могут повлиять на исполнение бюджета, эти средства в текущем году будут направлены на дополнительное повышение заработной платы работников бюджетного сектора, а также на финансирование инвестиционных программ, прежде всего в регионах", - сказала Елена Печень.

По ее словам, социальный блок расходов не только сохранен, но и существенно прирос. "Порядка 45% всех расходов консолидированного бюджета занимают расходы на финансирование социальной сферы. Это говорит о реальной заботе государства о гражданах. Традиционно основную нагрузку в этой части на себе несут местные бюджеты. В числе приоритетов, безусловно, остается повышение благосостояния граждан. Расходы на финансирование заработной платы бюджетников увеличены по сравнению с прошлым годом на Br1,7 млрд. Уже с 1 января принято решение о повышении базовой ставки до Br207, кроме того, с половины до целого оклада увеличено пособие на оздоровление для работников бюджетных организаций. Также целевым образом предусмотрено в консолидированном бюджете Br600 млн на установление новых надбавок, в частности учителя почувствуют это уже с 1 января: для них установлена надбавка за классное руководство и кураторство", - отметила замминистра. Дополнительные надбавки за работу в отрасли будут установлены для работников сферы соцобслуживания, физкультуры и спорта, а также для организаций, оказывающих услуги в области культуры.

В числе бюджетных приоритетов - демографическая безопасность. Ожидается, что порядка 14900 семей обратятся в текущем году за выплатой семейного капитала. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено Br380 млн. Кроме того, вдвое увеличено финансирование на проведение бесплатной процедуры ЭКО - это Br11 млн. Также сохраняется возможность получить льготный кредит с компенсацией за счет бюджета на эти цели.

Что касается здравоохранения, порядка 70% всех расходов покрывается за счет бюджета. "Расходы консолидированного бюджета на эти цели - Br8,4 млрд. Из них Br1,9 млрд будет направлено на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения. На приобретение вакцины предусмотрено Br240 млн, на инвестпроект по созданию собственной вакцины от COVID-19 - еще Br50 млн", - добавила Елена Печень.

Расходы на образование предусмотрены в размере Br8,6 млрд. Помимо обычных расходов на создание базы для учреждений образования и финансирование организации учебного процесса, в текущем году предусмотрена реализация пилотного проекта по проведению экскурсий для порядка 100 тыс. учащихся 10-11 классов для повышения гражданской активности молодежи, развития патриотического воспитания.

"Государство не забывает и тех людей, которые заложили фундамент нашего настоящего. Если ранее материальная помощь участникам Великой Отечественной войны оказывалась в рамках юбилейных дат, то с текущего года в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено Br11 млн", - обратила внимание замминистра.

Беларусь также намерена сохранять свою репутацию надежного заемщика, который своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства. На погашение госдолга предусмотрено Br6,9 млрд в эквиваленте, на обслуживание - около Br3,5 млрд.

"В целом бюджет утвержден с дефицитом порядка 1,5% к ВВП. Это абсолютно приемлемый для нас дефицит, источники для его финансирования у нас гарантированно есть - это остатки ранее накопленных средств бюджета", - резюмировала Елена Печень.-0-