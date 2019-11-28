Минфин определил ставку по депозитам семейного капитала

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала. Соответствующее постановление Минфина от 16 ноября 2019 года №66 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ставка по банковским вкладам семейного капитала, на которых размещаются предоставленные семьям средства в размере $10 тыс. при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей, равна ставке LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года.

Под ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США понимается ставка для депозитов на срок 1 год в долларах США на Лондонском межбанковском рынке, публикуемая на странице "USD1YFSR=" информационным агентством Thomson Reuters.

По состоянию на 29 декабря 2017 года ставка LIBOR для депозитов срок 1 год в долларах США составляла 2,10697% годовых.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-