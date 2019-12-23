Минфин планирует предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным участникам

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным инвесторам. Об этом сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре "Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для придания стимулов развитию биржевого рынка мы предлагаем предоставить прямой доступ непрофессиональным участникам на биржевые торги, - сказал директор департамента. - Белорусская валютно-фондовая биржа поддерживает это предложение".

В Минфине не исключают, что допуск непрофучастника к любому режиму торгов и операциям с любой ценной бумагой может быть довольно рискованным шагом. "Но что касается торгов госбумагами, а также бумагами, которые прошли процедуру листинга, надеюсь, это будет дополнительной стимулирующей мерой, чтобы эмитенты начали более активно проходить эту процедуру, - считает Алексей Красинский. - Значительное количество участников валютного рынка (непрофучастников) сможет воспользоваться этой возможностью".-0-