Минфин планирует разместить гособлигации на российском рынке в II квартале - Белковец

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года. Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец, который сегодня принимает участие в круглом столе компании Cbonds "Долговой рынок Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это, скорее всего, будет второй квартал", - сказал замминистра. Что касается объема размещения, то, по словам Андрея Белковца, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей. "Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил замминистра.

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