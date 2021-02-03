Минфин рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в I полугодии

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в I полугодии, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ. - Прим. БЕЛТА) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - сказал Юрий Селиверстов.
При этом он уточнил, что вопрос по получению второго транша в январе не ставился.
Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.-0-