Минфин рассказал, кто из владельцев квартир сохранит льготу по новому проекту Налогового кодекса

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается отменить налоговую льготу для владельцев квартир, но она сохранится для некоторых категорий граждан. Это предусмотрено проектом изменений, вносимых в Налоговый кодекс, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности или принятые по наследству жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество), становятся плательщиками налога на недвижимость.

"Эта льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II группы, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом "О ветеранах", - рассказали в Минфине.

Подлежащая к уплате сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв.м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

Так, например, при реализации указанных подходов налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 кв.м в год составит от Br27 в районных центрах до Br48,6 в Минске, что сопоставимо с налоговой нагрузкой на владельцев жилых домов. "При этом для упрощения администрирования физические лица будут производить уплату налога на недвижимость за 2022 год в следующем порядке. Не позднее 15 ноября 2022 года - авансовый платеж по налогу на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого плательщику (физическому лицу) не позднее 1 сентября 2022 года. Авансовый платеж уплачивается в размере 50% исчисленных за 2022 год сумм налога. Не позднее 15 ноября 2023 года будет доплата налога на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года", - пояснили в Минфине.-0-