Минфин в I квартале 2020 года продал гособлигаций на $160 млн

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1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси в первом квартале 2020 года реализовало на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций на $160 млн, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Все проданные гособлигации были размещены в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Законом "О республиканском бюджете" предусмотрено размещение в 2020 году на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму $600 млн в эквиваленте. В случае неполного размещения гособлигаций нового выпуска на аукционе Министерство финансов в течение 2020 года будет доразмещать нереализованный объем облигаций.-0-