Минфин ведет переговоры с ВБ и ЕИБ по финансированию в связи с COVID-19 и рассмотрит предложения МВФ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию в связи с COVID-19 и рассмотрит предложения Международного валютного фонда. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже начали активно работать со Всемирным банком для поддержки Минздрава, готовить соглашение. С Европейским инвестиционным банком переговоры тоже начались", - сообщил Максим Ермолович.

Финансирование Всемирного банка может составить до $50 млн в эквиваленте и выделяться в три этапа. На первом из них может быть получено до $20 млн для закупки медицинских изделий (масок, антисептиков и др.). Второй и третий этапы предполагают покупку медицинского оборудования, замену медтранспорта и т.п.

МВФ предлагает странам механизм ускоренного финансирования. Как пояснил Максим Ермолович, с учетом того, что квота Беларуси в МВФ составляет 681,5 млн СДР, страна фактически может претендовать на $450 млн ежегодного финансирования в течение двух лет. Таким образом, итоговая сумма может составить около $900 млн. Вместе с тем министр обратил внимание, что это новый механизм МВФ, его еще предстоит проработать. "Но, в принципе, это надо рассматривать", - добавил он.

/Будет дополнено/.-0-