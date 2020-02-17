Минфин внесет Президенту предложения по подготовке страховых компаний к работе на едином финрынке ЕАЭС

17 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси внесет главе государства предложения по подготовке страховых компаний к работе на едином финансовом рынке ЕАЭС. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам глава ведомства Максим Ермолович.

На встрече у главы государства в частности обсуждались перспективы развития "Белгосстраха". Речь шла о том, как эта организация может работать на рынке всего Евразийского экономического союза, какие для этого необходимы корректировки, в том числе в организационной структуре. "Такие предложения Министерство финансов внесет главе государства. Чтобы в течение двух лет подготовить "Белгосстрах" и другие страховые компании для работы на едином финансовом рынке ЕАЭС", - сказал министр.

Максим Ермолович отметил, что в отношении страхового рынка Президент попросил доложить о ситуации, как видится развитие этого сектора. Ранее уже были внесены существенные изменения в порядок работы страхового рынка, принят в новой редакции соответствующий указ. "Динамика страхового рынка достаточно высокая. Ежегодно на уровне 14% увеличиваются страховые взносы, что позволяет увеличивать объем страховых услуг на рынке, появляются новые продукты, стабильно работают страховые организации", - отметил глава Минфина.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко на встрече с Максимом Ермоловичем попросил доложить о предложениях по изменениям на страховом рынке: "Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению".-0-