Минимальный размер обеспечительного капитала форекс-компаний будет зависеть от резидентства клиентов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дифференцированный подход при формировании форекс-компаниями минимального размера обеспечительного капитала в зависимости от резидентства клиентов введен постановлением правления Национального банка Беларуси от 7 декабря 2018 года №584, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, в случае поступления маржинального обеспечения от клиентов-резидентов минимальный размер обеспечительного капитала будет составлять, как и прежде, 50% маржинального обеспечения, от клиентов-нерезидентов - 25% (ранее был 50%).

Документ предусматривает еще одно нововведение: форекс-компании смогут использовать сформированный обеспечительный капитал в сумме его превышения над минимальным размером, но не более 10% обеспечительного капитала. Ранее данный норматив составлял не более 5%.

Таким образом, белорусские форекс-компании, ориентированные на обслуживание клиентов-нерезидентов, смогут более гибко управлять возникающими рисками.

Как отметили в Нацбанке, принятые новации призваны способствовать переходу клиентов-нерезидентов на обслуживание из иностранных форекс-компаний в белорусские, повышению эффективности их деятельности и, как следствие, увеличению суммы налогов и сборов, уплачиваемых ими в бюджет Беларуси.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и вносит изменения в постановление правления Нацбанка от 10 февраля 2016 года №65 "О минимальном размере обеспечительного капитала, порядке его формирования, пополнения и использования, требованиях к режиму функционирования текущего (расчетного) банковского счета со специальным режимом функционирования для формирования и использования обеспечительного капитала".-0-