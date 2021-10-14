Министр ЕЭК: цена на газ на общем рынке ЕАЭС не будет подвержена колебаниям, как в Европе

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цена на газ на создаваемом общем рынке Евразийского экономического союза не будет подвержена тем колебаниям, которые наблюдаются сейчас в Европе. Об этом заявил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором главам государств ЕАЭС было доложено о ходе выполнения поручений в части подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления, сообщает БЕЛТА.

"Ценообразование на общем рынке газа ЕАЭС будет исходить из рыночных принципов, то есть на основе спроса и предложения, - сказал министр ЕЭК. - В качестве основного механизма планируется использовать биржевую торговлю с механизмом антимонопольного регулирования. Совокупность этих факторов дает определенные гарантии, что цена газа не будет подвержена таким же колебаниям, как те, которые мы сейчас наблюдаем в Европе".

Кроме того, действуют долгосрочные двусторонние соглашения, заключенные Россией с Беларусью, Арменией и Кыргызстаном, которые сейчас определяют цены на газ, напомнил Темирбек Асанбеков. "В целом формирование рынка газа - новое окно возможностей, в том числе для того, чтобы максимально стабилизировать ситуацию с энергоносителями для стран ЕАЭС и обеспечить энергетическую безопасность каждой из стран", - подчеркнул он.

"В настоящее время работа над проектом договора о газе продолжается, и пока его содержание не определено окончательно", - добавил министр ЕЭК.-0-