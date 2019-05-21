Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК стал Серик Жумангарин

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новым членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен представитель Казахстана Серик Жумангарин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана, - отметили в пресс-службе. - С 2013 по 2014 год он являлся вице-министром регионального развития Казахстана, с 2014 по 2017 год возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана. С 2017 по 2019 год занимал пост вице-министра национальной экономики Казахстана".
Серик Жумангарин сменил на посту министра ЕЭК Марата Кусаинова, ставшего заместителем председателя правления Евразийского банка развития.-0-
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