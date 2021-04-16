Министры ЕЭК в этом году проведут более 40 встреч с представителями бизнеса в странах ЕАЭС

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры Евразийской экономической комиссии в 2021 году проведут в странах Евразийского экономического союза более 40 встреч с представителями бизнес-сообщества. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сегодня на заседании Консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

На заседании рассматривались вопросы совершенствования взаимодействия ЕЭК с бизнесом, а также участия делового сообщества ЕАЭС в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Министры Евразийской экономической комиссии в 2021 году планируют провести 41 встречу с деловым сообществом в странах ЕАЭС. Бизнес должен быть основным бенефициаром евразийской экономической интеграции", - сказал Михаил Мясникович

Он рассказал, что в 2020 году количество препятствий в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59, устранено 83% от всех выявленных барьеров. В 2021 году уже устранено 2 барьера. Также был достигнут прогресс по вопросу допуска к государственным (муниципальным) закупкам, который не решался пять лет. ЕЭК совместно со странами союза разработала и утвердила правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Правила предусматривают ведение комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств ЕАЭС, в который продукция будет включаться на основании актов экспертизы национальных уполномоченных органов стран союза. Соответствующий информационный ресурс запущен 1 февраля 2021 года. "Эта работа - большой шаг на пути к созданию полноценного бренда "товар ЕАЭС", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Как отметил председатель президиума Делового совета ЕАЭС, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов, на внутреннем рынке ЕАЭС сохраняются системные проблемы, связанные в первую очередь с транзитом товаров. Для их устранения нужны комплексные решения. "Предлагаем наладить информационное взаимодействие между ЕЭК и Деловым советом ЕАЭС, провести ревизию уже поступивших обращений и создать электронный реестр системных проблем бизнеса, чтобы предприниматель мог видеть статус своего обращения в онлайн-режиме", - отметил Аблай Мырзахметов.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев призвал деловое сообщество подключиться к реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "В план по реализации стратегии-2025 вошло более 500 мероприятий, половину из которых планируется выполнить до 2022 года, - сообщил он. - Предлагаем Деловому совету ЕАЭС подключиться к этой работе. В первую очередь мы заинтересованы в ваших предложениях по трем основным направлениям: создание совместных проектов, устранение препятствий и улучшение делового климата, а также совершенствование права союза, прежде всего в части повышения эффективности таможенного и технического регулирования", - подчеркнул Сергей Глазьев.

Участникам заседания также представили разработанный ЕЭК кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей в государствах ЕАЭС и проект международного договора о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС. Кроме того, были рассмотрены цифровая инициатива по созданию платежно-расчетной системы BRICS Pay и некоторые аспекты формирования единого рынка лекарственных препаратов.-0-