Минлесхоз планирует до конца года ввести в эксплуатацию шесть пеллетных производств

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз планирует до конца года ввести в эксплуатацию еще шесть пеллетных производств. Об этом сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с поручением главы государства в 2020 году ввели в эксплуатацию семь современных высокотехнологичных производств по выпуску топливных гранул (Борисовский опытный, Новогрудский, Пружанский, Кличевский, Житковичский, Копыльский опытный, Мозырский опытный лесхозы) с объемом инвестиций более Br80 млн. Весь объем выпускаемой пеллетной продукции уже законтрактован. Заводы вышли на прибыльную работу. "В этом году в Беларуси, да и во всей Европе, впервые за долгое время наступила классическая зима. И мы уже видим оживление на рынке биотоплива. Да и в целом пеллеты - перспективное направление, у нас нет никаких проблем с контрактами", - отметил Виталий Дрожжа.

"Мы ставим перед собой задачу завершить работу по строительству и вводу в эксплуатацию еще шести заводов в этом году. И на этом не останавливаемся, тема перспективная. Ожидаем, что в результате суммарная мощность составит порядка 300 тыс. т пеллет", - рассказал министр.

По его словам, новые заводы создаются не только в системе Минлесхоза. В Беларуси разработана программа развития пеллетных производств, которая позволит дополнительно вовлечь в оборот значительное количество низкокачественных лесоматериалов, отходов лесозаготовки и деревообработки.-0-