Минлесхоз предлагает обсудить проект указа об электронной системе учета древесины

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства предлагает обсудить проект указа "О единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней" и проект постановления Совета Министров об использовании ЕГАИС. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ввести ЕГАИС в эксплуатацию предлагается в течение 2021 года. Проект указа предусматривает, что заготовка древесины на землях лесного фонда и ее реализация будут подлежать учету в ЕГАИС. Учет будут вести юрлица и ИП, работающие в этой сфере. Согласно проекту документа, доступ к информации в системе будет предоставляться без взимания платы госорганам, подчиненным или подотчетным Президенту, Национальной академии наук, органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным правительству.

Предполагается, что Минлесхоз будет владельцем системы, определит порядок ее работы, оператора и будет заниматься координацией. Указ также предусматривает внесение Совмином в Палату представителей до 1 января 2022 года проекта закона, предусматривающего внесение изменений в сфере применения ЕГАИС в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально­исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту постановления Совмина, участники системы обязаны обеспечить оснащение механических транспортных средств, используемых для перемещения древесины по автодорогам общего пользования, устройствами определения географических координат до момента реализации потребителю. Информацию в ЕГАИС будут вносить через интернет посредством мобильных и стационарных клиентских рабочих мест. Предполагается, что в системе будут такие данные, как наименование юрлица, ФИО индивидуального предпринимателя, дата госрегистрации, место нахождения (жительства) и учетный номер плательщика, являющегося участником ЕГАИС. В нее будут вноситься и сведения о разрешительных документах, объеме заготовленной древесины в разрезе пород, длин, диаметров либо групп диаметров, фактическом объеме ее вывоза и реализации с указанием мест погрузки и разгрузки.

"В России аналогичная система была создана в 2014 году для контроля происхождения и оборота древесины. В соответствии с законодательством ее использование является обязательным условием для участников рынка и распространяется на все сделки с древесиной и лесопродукцией. Схожие информационные системы имеются в Польше, Украине, Финляндии, государствах Балтии и других странах. В Беларуси ЕГАИС разрабатывается впервые, отечественных аналогов не существует", - отметили в Минлесхозе.

В системе предполагается использование современных информационных технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. Посредством ЕГАИС будет осуществляться информационная поддержка и комплексная автоматизация процессов, связанных с выполнением первичных регистрационно-учетных операций и предоставления данных об объемах заготовки древесины и ее реализации. Система позволит создать базу данных об учете заготовленной древесины, ее перемещении как при внутрихозяйственных операциях, так и от одних хозяйствующих субъектов к другим, объемах реализации, обеспечить эффективный мониторинг и прозрачность информации, оптимизировать и минимизировать ручной труд. Также она поможет сократить время и минимизировать средства при учете заготовки и реализации древесины, разработать механизм обеспечения управленческого персонала оперативными и достоверными данными для планирования процессов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить Министерству лесного хозяйства с 3 по 30 апреля включительно.-0-