Минлесхоз рассказал, как проводится лесоустройство и определяются объемы рубок

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко рассказал, как проводится лесоустройство и определяются объемы рубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"При расчете рубок главного пользования мы рассматриваем перспективу 80-100-летнего оборота для того, чтобы обеспечивать непрерывное наличие ресурсов. Намеченные участки заносятся в проект. Лесхоз не может самостоятельно наметить рубку главного пользования там, где ему захочется: он может провести ее только на том участке, который определен проектом лесоустройства, и только в установленном объеме годовой расчетной лесосеки", - сказал Валентин Шатравко.

По его словам, такой подход позволил, начиная с 1988 года, повысить в разы количество спелых лесов. "Если в 1988 году в республике спелых лесов было всего 2,6%, то на сегодня мы имеем 17,6%. А это основной объем древесины, которую мы можем использовать для рубок главного пользования", - отметил первый заместитель министра.-0-