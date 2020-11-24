Минлесхоз рассказал о новшествах в области реализации древесины на биржевых торгах

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствован механизм выставления древесины в заготовленном виде на биржевые торги. Это предусмотрено подписанным сегодня указом "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

На годовые торги будет выставляться 60% от запланированного для реализации на бирже годового объема древесины в заготовленном виде (ранее было 40%). На квартальные - не более четверти объема, не реализованного на годовых торгах, и весь объем деловой древесины, не реализованный на текущих торгах предыдущего квартала (ранее было 10%).

Что касается текущих торгов, там будет выставляться равными долями 40% от запланированного для реализации на бирже годового объема древесины в заготовленном виде. Также там будут продавать то, что не реализовано на годовых, квартальных торгах, плюс дополнительный объем сырья, образовавшийся в результате внеплановых мероприятий.

"Данные изменения призваны помочь крупным переработчикам эффективнее спланировать свою производственную деятельность. Они дадут возможность новым юридическим лицам приобрести необходимый ресурс, не дожидаясь годовых биржевых торгов, и, как следствие, безболезненно войти на рынок, а мелких переработчиков сделают более конкурентоспособными", - подчеркнули в Минлесхозе.

Новый механизм выставления древесины в заготовленном виде на биржевые торги будет действовать с 1 января 2021 года.-0-