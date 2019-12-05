Минприроды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр Беларуси на 2021-2025 годы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр и развитию минерально-сырьевой базы к госпрограмме "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы". Об этом сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов - начальник управления по геологии Минприроды Олег Мох во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"Проект подпрограммы подготовлен, он еще обсуждается. В нем представлены такие основные направления, как региональное изучение, обеспечение действующих предприятий сырьевой базой, импортозамещение, разведка и вовлечение в хозяйственный оборот новых видов полезных ископаемых. Проект подпрограммы должен быть тесно связан с планом технического перевооружения отрасли", - сказал Олег Мох.
Годовой объем финансирования геологоразведочных работ по действующей госпрограмме составляет от Br11 млн до Br16,5 млн. Минприроды считает необходимым увеличение этого финансирования вдвое. "Будем обращаться в правительство и обосновывать эту необходимость", - добавил представитель министерства.
Помимо бюджетных средств в эту сферу привлекаются и инвестиции. На базе месторождений реализуются инвестпроекты, проводятся конкурсы по передаче месторождений в концессию. В начале 2020 года планируется провести повторный конкурс по выбору концессионера для таких объектов, как месторождение кварцевых песков Городное (Восточная залежь) и нефтеперспективный участок Познякевичская площадь.-0-