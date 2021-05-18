Минприроды предлагает обсудить порядок размещения и разработки внутрихозяйственных карьеров

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О порядке размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект разработан для совершенствования порядка размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 мая включительно на электронный адрес: oppqrr@qmail.com.-0-