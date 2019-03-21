Минпром Беларуси: условия доступа к российской господдержке для СП невыгодны

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве промышленности Беларуси считают невыгодными условия, на которых белорусско-российские сборочные производства в России могут получать господдержку. Об этом сегодня заявил министр промышленности Павел Утюпин на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместные с Беларусью сборочные производства и соответственно новые рабочие места созданы на таких российских площадках, как "Брянсксельмаш", Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ). "Сегодня эти предприятия не могут воспользоваться поддержкой, которая имеется в РФ. Обязательное условие в рамках законодательства состоит в том, чтобы определенный комплекс технологических операций выполнялся в России. В конечном итоге это приведет к ухудшению экономической ситуации и на белорусских, и на российских предприятиях", - предостерег Павел Утюпин.

При переносе определенных техопераций СП не будет иметь того же эффекта масштаба производства, который имеет МТЗ. Кроме того, пострадают кооперационные связи, уменьшатся закупки.

В этой ситуации белорусская сторона, безусловно, ставила вопрос о господдержке СП. Если предприятия смогут ею воспользоваться, то в конечном итоге это позволит удешевить технику для сельхозпотребителей, добавил глава белорусского профильного ведомства. Пока, по словам Павла Утюпина, с Минпромторгом РФ удалось договориться по некоторым моделям кормоуборочной техники. Что касается зерноуборочной, то в данном случае российская сторона категорически против. В качестве аргумента служат опасения по поводу создания конкуренции "Ростсельмашу", хотя "Брянсксельмаш" при производстве зерноуборочных тракторов уже сейчас выполняет 11 техопераций из 15, а уровень локализации достигает 50%.

Во время заседания обсуждался вопрос с совместным производством тракторов на ЧЛМЗ. Планировалось, что в 2019 году будет выпущено 4 тыс. единиц техники. Однако соответствующий договор так и не заключен. Парламентарии попросили Павла Утюпина прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что стороны трудно идут переговоры о схеме реализации тракторов, все остальные вопросы решаемы. Ожидается, что в этом году в Череповце соберут 3 тыс. единиц техники. В Парламентском собрании взяли ситуацию на контроль и намерены содействовать продвижению переговоров.

Ежегодные потребности российского рынка в сельхозтехнике велики. Тракторов, например, нужно 40 тыс. В 2018 году их было закуплено 26 тыс., из которых более половины белорусского производства.

Участники заседания комиссии обсудили организацию работы по учету имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, а также рассмотрели проблемы, возникающие при внедрении и коммерциализации результатов реализации программ и проектов Союзного государства.

В обсуждении приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, Министерства промышленности и торговли РФ, Минпрома Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Кроме того, сегодня депутаты Парламентского собрания посетят ОАО "БелАЗ" и агрокомплекс "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе.-0-