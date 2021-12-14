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Экономика
14 декабря 2021, 18:32

Минпром намерен укреплять сотрудничество с Китаем

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности намерено укреплять сотрудничество с Китаем. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минпроме, комментируя Директиву №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем.

В частности, Министерство промышленности продолжает работу по увеличению экспорта в Китай. "Объем экспорта предприятий Минпрома в KHP по промежуточным итогам 10 месяцев текущего года увеличился и преимущественно состоит из поставок интегральных схем, полупроводниковых приборов, сельскохозяйственной техники, запасных частей. Также Китай заинтересован в приобретении новых моделей тракторов MT3 с электроприводом. В целом есть все предпосылки к тому, что в 2022 году поставки тракторов этой модели станут драйвером для дальнейшего увеличения товарооборота с КНР", - отметили в ведомстве.

Также в Минпроме рассказали о производстве легковых автомобилей в Беларуси. В частности, о заводе СЗАО "БЕЛДЖИ". "В нынешнем году для сохранения рыночных позиций завод полностью обновил модельный ряд. Налажено серийное производство моделей CoolRay и Atlas PRO, которые пользуются устойчивым спросом. Автомобили производятся по полному технологическому циклу, окраска осуществляется шестью цветами в зависимости от заказов, - сказали в министерстве. - В настоящее время в стране есть девять дилерских центров, которые осуществляют продажи и сервисное обслуживание Geely (три центра в Минске и один в каждом областном центре). Открыто шесть самостоятельных сервисных центров. До конца года будет открыто еще три, а в 2022 году - 10 центров сервисного обслуживания автомобилей".

Как отметили в ведомстве, организация производства легковых автомобилей в Беларуси с привлечением иностранного инвестиционного капитала направлена на диверсификацию промышленного комплекса страны, импортозамещение, рост экспорта, а также на развитие научно-технического потенциала и конкурентных преимуществ в сфере машиностроения.

В 2019 году на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Beликий камень" создано совместное предприятие по производству коробок передач. Пусковая мощность завода обеспечит выпуск не менее 10 тыс. механических 6-, 9-, 12- и 16-ступенчатых коробок передач в год для потребностей отечественных автопроизводителей.

"Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, быть уверенными в том, что контакты между Министерством промышленности Беларуси и KHP также будут укрепляться и проходить в духе доверия и взаимопонимания", - подчеркнули в Минпроме.

Как сообщалось ранее, Директива №9 направлена на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной Директивы на 2015-2021 годы.

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь". В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.

В целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер.

Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень.-0-

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