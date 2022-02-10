Минсельхозпрод: более 90% продукции фермеров сосредоточено в растениеводстве

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственной отрасли страны работает почти 3,2 тыс. фермерских хозяйств. Более 90% производимой ими продукции сосредоточено в растениеводстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

"На сегодняшний день в стране насчитывается почти 3,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, - отметили в ведомстве. - Их ниша сконцентрирована в растениеводстве, на долю которого приходится более 90% от всей производимой ими продукции. Удельный вес основных видов фермерской продукции в 2021 году составил в общем производстве зерна 3,5%, картофеля - 8,5%, овощей - 21,2%, молока и мяса - около 1%".

Для дальнейшего увеличения вклада фермерства в результаты агарной отрасли на государственном уровне реализуются мероприятия по созданию благоприятных условий для их развития. Среди них - создание инфраструктуры, расширение производственной базы и землепользования, другие мероприятия.-0-