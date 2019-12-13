Минсельхозпрод: качество рыбы в Беларуси контролируется в соответствии с нормами ЕАЭС

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество поступающего в Беларусь животноводческого сырья, в том числе рыбного, контролируется в соответствии с законодательством ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Россельхознадзор направил в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода письмо, касающееся рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию. Ведомство в конце октября 2019 года обратилось в ветеринарную службу Норвегии с тем, чтобы провести инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Но там сообщили, что не смогут принять делегацию из России, сославшись на плотный график.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси также озабочено информацией об отказе Россельхознадзору компетентного органа Норвегии в проведении инспекции предприятий, осуществляющих производство аквакультуры. Все поступающее в Беларусь животноводческое сырье, в том числе рыбное, подвергается контролю в соответствии с законодательством ЕАЭС. Дополнительно в нашей стране проводятся мониторинговые исследования рыбной продукции в соответствии с планами государственного мониторинга, а также согласно специальным требованиям, установленным Российской Федерацией в отношении поступающего в Беларусь рыбного сырья", - прокомментировали в Минсельхозпроде.

В ведомстве добавили, что белорусская рыбная продукция поступает во все страны ЕАЭС, а также в другие государства, в том числе Европейского союза. "Департамент ветеринарного и продовольственного надзора в ближайшее время направит в Россельхознадзор уточняющую информацию относительно лабораторного мониторинга," - отметили в пресс-службе.-0-