Минсельхозпрод увеличил рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции. Соответствующая информация размещена на сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое обезжиренное "Экстра", сухое обезжиренное "Стандарт", сухой молочный продукт, молочно-сывороточный концентрат, молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5%, масло 72,5% и 82,5% увеличиваются на 10 российских рублей.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-