Минск сохраняет оптимизм по поводу переговоров с Москвой о налоговом маневре - Ермолович

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Беларуси Максим Ермолович сегодня в беседе с журналистами выразил оптимизм по поводу переговоров с Москвой по налоговому маневру, передает корреспондент БЕЛТА.
"Лично я оптимист. Надеюсь, что все эти вопросы в ближайшее время будут разрешены", - сказал он.
Максим Ермолович подчеркнул, что "оптимизм вытекает из справедливости аргументов, которые выработаны Министерством финансов", добавив, что они действительно достаточно убедительные. "Надеюсь, что мы будем весьма аргументированны и свою позицию сможем донести", - резюмировал министр.-0-
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