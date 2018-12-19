Минск сохраняет оптимизм по поводу переговоров с Москвой о налоговом маневре - Ермолович

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Беларуси Максим Ермолович сегодня в беседе с журналистами выразил оптимизм по поводу переговоров с Москвой по налоговому маневру, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лично я оптимист. Надеюсь, что все эти вопросы в ближайшее время будут разрешены", - сказал он.

Максим Ермолович подчеркнул, что "оптимизм вытекает из справедливости аргументов, которые выработаны Министерством финансов", добавив, что они действительно достаточно убедительные. "Надеюсь, что мы будем весьма аргументированны и свою позицию сможем донести", - резюмировал министр.-0-