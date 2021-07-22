Минская область и Россия планируют реализовать уникальный бизнес-проект в сфере сельского хозяйства

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов обсудили сегодня на встрече в столице уникальный бизнес-проект в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча Александра Турчина и Евгения Лукьянова длилась более двух часов. Во время беседы они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в реализации текущих и новых проектов. "В последнее время проводим много встреч с представителями России. Сотрудничество со страной развиваем постоянно. Наша сегодняшняя беседа с послом только ускорит работу над многими проектами, особенно межрегионального сотрудничества. В частности, на данный момент обдумываем, как реализовать уникальный бизнес-проект с российскими партнерами в сфере сельского хозяйства. Он будет затрагивать нетрадиционные для Беларуси направления", - рассказал губернатор.

Посол России рассказал, что сейчас активно знакомится с Беларусью. "Три месяца в должности посла. Провожу массу встреч в стране, знакомлюсь с людьми. Сегодня увиделся с председателем Миноблисполкома. Обсудили двухстороннее развитие, поговорили об экономике, производствах. Наметили пути сотрудничества, но для их развития необходимо собрать больше данных, обобщить сведения и понять, насколько выгодны и перспективны намеченные векторы", - рассказал Евгений Лукьянов.

Он также отметил, что отношения двух стран строятся на взаимной уважительной и выгодной заинтересованности. Переговоры будут продолжены.

За январь - май 2021 года товарооборот предприятий Минской области с Российской Федерацией составил $2240,1 млн (темп роста - 130,9%), экспорт - $1432,3 млн (темп роста - 135,2%), а импорт - $807,8 млн (темп роста - 124,0%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере $624,5 млн.

В январе - марте 2021 года объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Российской Федерации, насчитывает $94,5 млн. Это 113,1% к уровню января - марта 2020 года.-0-