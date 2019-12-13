"Минскхлебпром" с 2020 года перейдет на экоупаковку

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскхлебпром" будет фасовать хлебобулочные изделия в экологичную бумажную упаковку. Это предусмотрено программой взаимодействия концерна "Беллесбумпром" и предприятия на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Выпуск пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе. Продукция поступит на три предприятия "Минскхлебпрома" - хлебозаводы №2, №3 и "Автомат". По результатам испытаний в январе-феврале будут даны заключения, после чего планируется начать промышленное производство. Массово хлеб в бумажной упаковке должен появиться на прилавках белорусских магазинов уже в марте.

В пресс-службе отметили, что в республике принята стратегия поэтапного сокращения использования пластиковой упаковки, ее замещения экологически безопасной. Концерн "Беллесбумпром" активно включился в этот процесс. Производственные мощности позволяют в разы нарастить объемы производства бумажной упаковки для различных видов пищевых продуктов - как для промышленных предприятий, так и для розничной сети.

В реализации программы будут задействованы ОАО "Светлогорский ЦКК", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" и ООО "Суперпак компани".-0-