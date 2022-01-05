Минский автозавод поставил партию автобусов в Краснодар

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод поставил 12 автобусов в Краснодар (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Техника была закуплена по муниципальному контракту для обновления подвижного состава.

Новые автобусы рассчитаны на 101 место. Они трехдверные, низкопольные, оборудованы мощными кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном, а также местами для размещения маломобильных пассажиров.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-