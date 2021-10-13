Минский автозавод представил пассажирскую технику на Energy Expo

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил пассажирскую технику на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), которая проходит с 12 по 15 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Минский автозавод представил свой электробус МАЗ 303Е10, принципиальное отличие которого - функция ночной зарядки, позволяющая за четыре часа полностью зарядить батареи и обеспечить работу машины на всю рабочую смену. "МАЗ 303Е10 - инновационное пассажирское транспортное средство, которое одновременно объединяет преимущества автобуса и троллейбуса. Он оснащен тяговым асинхронным электродвигателем мощностью 300 кВт. Литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, установленные на машину, отличаются высокой удельной емкостью в 412 А/ч и долгим сроком службы. В целом расчетный запас хода электробуса составляет 300 км, что, по сути, позволяет объехать целый город. Теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, USB-порты для зарядки смартфонов, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, электролюки, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветка, которая может быть разной - холодной утром и теплой вечером. Все эти опции призваны создать для пассажиров максимально комфортные условия при пользовании общественным транспортом", - подчеркнули в пресс-службе.

Еще одним экспонатом выставочного стенда Минского автомобильного завода стал пассажирский микроавтобус МАЗ 233150. "Он оборудован шестью пассажирскими сиденьями и сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон. В качестве освещения используется светодиодная лента и подсветка порогов. В салоне установлен откидной столик, две розетки с переменным током и четыре USB-розетки. Просмотр медиаматериалов возможен при использовании потолочного монитора и аудиосистемы с сенсорным экраном. Салон имеет тепло- и шумоизоляцию. Микроавтобус оборудован шкафом для одежды и местом для хранения багажа. Комфортные условия для переговоров и перемещения делегации обеспечивают наличие холодильника и кофемашины", - рассказали на предприятии.

XХV Белорусский энергетический и экологический форум проходит в Минске 12-15 октября в Футбольном манеже. Он включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", Oil & Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс. Цель проведения форума - смотр современных достижений науки, техники и технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружающей среды.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-

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