Минский автозавод представил перронный автобус МАЗ 271 на выставке в Москве

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил перронный автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров в аэропортах на 8-й национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации NAIS-2021 в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

"Новинка с символом Беларуси - синими васильками на борту - вызывает большой интерес участников и гостей форума. Стенд Минского автомобильного завода сегодня посетил министр транспорта России Виталий Савельев. Он высоко оценил продуманные технические решения и обновленную компоновку салона автобуса МАЗ 271. Это совместная разработка конструкторов МАЗа со специалистами Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - единственный производитель перронных автобусов в странах СНГ. МАЗ 271 (представитель второго поколения данной специальной техники) соответствует международным требованиям согласно IATA Airport Handling Manual. Кроме того, при сопоставимых характеристиках он значительно дешевле европейских аналогов. Автобус оснащен дизельным двигателем Евро-5 Mercedes-Benz OM 926 LA объемом 7,2 л и автоматической шестиступенчатой коробкой передач Allison T270.

В МАЗ 271 улучшены условия для безопасности пассажиров. Уменьшены колесные арки, нижние рычаги дверей уходят под пол, предусмотрена установка информационной системы. В модели установлены "световые линии" современной светодиодной подсветки. Автобус имеет шесть двустворчатых дверей для пассажиров и две односекционные - для водителя. Благодаря тепловым завесам, интегрированным в систему отопления автобуса и размещенным над каждой дверью, в салоне сохраняется тепло в холодную погоду, прохладный воздух - в жару.

Вместо зеркал заднего вида МАЗ 271 оснащен камерами заднего обзора, а также современной системой видеонаблюдения. Кабина водителя оборудована дисплеями, на которых отображается все вокруг автобуса и внутри него, а также независимым воздушным отопителем и удобным креслом на пневмоподвеске с различными регулировками. Особого внимания заслуживает современный дизайн МАЗ 271 с остеклением от пола до крыши.

Подробнее с перронным автобусом можно познакомиться на стенде ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" в московском "Крокус Экспо" 9 и 10 февраля.

В ежегодном форуме, приуроченном ко Дню гражданской авиации, участвуют более 4 тыс. профессионалов из 66 российских регионов и 30 стран мира. Это представители аэропортов, авиакомпаний, проектных институтов и НИИ, авиапроизводителей, а также других отраслевых ассоциаций. "Двухдневная выставка открывает всем заинтересованным возможности расширить деятельность на активно развивающемся рынке индустрии аэропортов России. По заявлениям официальных лиц Министерства транспорта РФ, минимум 65 региональных аэропортов будут реконструированы или отстроены заново до 2025 года", - отметили в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-

Фото ОАО "МАЗ"