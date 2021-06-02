Минский моторный завод в январе-мае увеличил экспорт на 22%

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в январе - мае увеличил экспорт продукции на 22%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Доля экспорта в общем объеме продаж, по состоянию на конец мая, составила почти 37%. Лидером в объеме отгрузки (в денежном выражении) являются дизельные двигатели - более 78%", - рассказали в пресс-службе.

География поставок продукции Минского моторного завода включает 21 страну. Двигатели, запасные части к ним и спецтехника ММЗ поставляются в Россию, Украину, Казахстан, Венгрию, Литву, Польшу, Чехию, Узбекистан, Молдову, Германию и другие страны. Доля Российской Федерации в общем объеме отгрузки в текущем периоде составила более 28%.

Останавливаться на достигнутом Минский моторный завод не собирается. Планируется неуклонно наращивать объемы поставок продукции в Узбекистан, Египет, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Пакистан. Большой потенциал для наращивания объемов имеется на новых рынках сбыта: страны Юго-Восточной Азии, Африки, Вьетнам, Зимбабве, Турция и др.

Целям расширения экспорта способствует расширение товаропроводящей сети предприятия. Так, в январе заключено дилерское соглашение с крупной компанией Таджикистана, в марте - с компаниями из Афганистана и Кыргызстана, в мае - с промышленной компанией из Пакистана.

Для расширения зоны продаж продукции ММЗ в Уральском и Сибирском федеральных округах РФ в апреле этого года открыт филиал ООО "Торговый дом "Минский моторный завод" в Тюмени. "Филиал позволит оперативно осуществлять поставки двигателей для нужд предприятий промышленной сборки на территории Уральского федерального округа, которые сконцентрированы преимущественно в Челябинской и Свердловской областях", - пояснили в пресс-службе.

Также в Сибирском федеральном округе налаживаются деловые и бизнес-контакты с предприятиями и организациями, готовыми сотрудничать с белорусским производителем моторов. Новый филиал позволит расширить базу промышленных предприятий, применяющих двигатели производства ММЗ в конечном продукте, повысить качество сервисного обслуживания за счет постоянного нахождения на складе в Уральском федеральном округе расширенного ассортимента двигателей и запасных частей для оперативной их поставки потребителям.

В текущем году начато сотрудничество с тремя предприятиями промышленной сборки из Ижевска, Челябинска и крупным заводом в Санкт-Петербурге.

"Интенсивная работа по увеличению экспортной составляющей объемов реализации продукции Минского моторного завода продолжится. Все предпосылки для наращивания темпов имеются, экономические условия благоприятные, партнеры проявляют деловую активность и возрастающую заинтересованность", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-