8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод запустил в серийное производство новый двигатель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На Минском моторном заводе дан старт изготовлению первой промышленной партии дизельных двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG. Большой интерес к нему проявляют потребители из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. Предварительными заказами на новый мотор завод обеспечен уже до конца года.

"Первый двигатель MMZ-4D изготавливался под контролем технологов, конструкторов, начальников специализированных цехов, мастеров. Собирался скрупулезно из узлов и деталей, согласно разработанной технологии, с одновременной корректировкой техпроцесса. Дальше - испытания на стенде и двигатель готов отправиться к потребителю", - отметили в пресс-службе.

Малоразмерные четырехцилиндровые двигатели рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л.с. - это новые разработки специалистов Минского моторного завода. Их ценность и конкурентное преимущество заключаются в том, что они принадлежат к типоразмеру известных немецких и японских моторов, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Доступность и постоянное наличие оригинальных деталей, расширенная товаропроводящая сеть и наличие дилерских компаний во многих странах мира позволяют говорить, что и стоимость этого мотора будет ниже импортных аналогов.

В прошлом году специалистами завода уже были получены положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов двигателей в составе разнообразной техники различных производителей (мини-погрузчик белорусского производства, подметально-вакуумная машина, ДГУ различных мощностей российских производителей и др.).

Большие возможности открываются для моторов данной линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. Первый пример такого переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02 - с большим успехом экспонируется на выставках, получил много заинтересованных отзывов в прессе. Рынок бывших в употреблении УАЗов огромен, аналогов переоборудования моторов бюджетной ценовой политики у этой техники нет.

Для скорейшего удовлетворения спроса на предприятии было принято решение об изготовлении в 2021 году первой промышленной партии двигателей линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG с учетом необходимости сокращения времени и средств на проведение подготовки производства, с использованием обходных технологий.

По своему устройству моторы данной линейки представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например, поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и значительно конструктивно отличающиеся детали, что требовало отдельной подготовки производства, начиная с этапа изготовления отливок. В первую очередь, отливок базовых деталей - блока цилиндров и головки блока цилиндров, изготовление которых отлаживается на новом литейном производстве в филиале в Столбцах.

"Можно сказать, что основная работа по подготовке производства первой промышленной партии двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG закончена. Двигатели будут поставляться потребителям", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото пресс-службы ММЗ