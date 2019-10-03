3 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Минский мотовелозавод планирует организовать сборку велосипедов "Аист" в Украине. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Николай Ладутько на полях II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минский мотовелозавод на протяжении уже более 70 лет работает с предприятиями Украины. У нас устойчивые партнеры в Киеве - растущая компания, которая имеет многопрофильный бизнес. В ближайшее время, в октябре-ноябре, владелец этой компании должен прибыть в Минск для подписания соглашения о создании совместного предприятия на территории Киева по сборке велопродукции под брендом "Аист", - рассказал Николай Ладутько.

Всего на украинском рынке представлено около 200 велосипедных брендов. Планируется, что собранные в Киеве "Аисты" будут реализовываться в самой Украине и странах Европейского союз. "Украина в пять раз больше Беларуси по численности населения, поэтому емкость рынка большая. Но конкуренция очень и очень высокая, потому что сегодня украинские предприниматели массово поставляют продукцию из Китая. Кроме того, к сожалению, здесь открыт рынок для в основном бывшей в употреблении продукции из Евросоюза", - отметил директор предприятия.

В то же время минский мотовелозавод и его киевский партнер видят перспективы, решение о создании совестного предприятия принято после соответствующих расчетов. "Сегодня любое продвижение бренда - это выгодно", - подчеркнул Николай Ладутько.

ООО "Мотовелозавод" планирует завершить год отгрузкой более 90 тыс. велосипедов и около 4 тыс. мотоциклов. "Предприятие завершит в целом работу прибыльно. Хотя этот бизнес в массовом сегменте не очень рентабельный", - добавил директор завода.-0-