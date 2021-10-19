Минский тракторный завод представит технику на выставке "Югагро" в Краснодаре

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод представит свою продукцию на 28-й международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "Югагро-2021", которая пройдет в Краснодаре с 23 по 26 ноября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МТЗ.

"Продукция нашего предприятия традиционно будет представлена на "Югагро". Одна из особенностей выставочного проекта заключается в том, что он собирает преимущественно представителей хозяйств и компаний, принимающих решение о закупках либо влияющих на них. В этом году совместно с торговым домом "МТЗ-Северо-Запад" мы намерены показать пять тракторов из обновленной линейки: два BELARUS-82.3, а также модели 952.3, 1222.3 и 2022.3", - рассказала ведущий инженер по рекламе и выставкам управления протокола и рекламы маркетинг-центра ОАО "МТЗ" Ирина Самесова.

Международная выставка "Югагро" - самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. На ней демонстрируется широкая линейка комбайнов и тракторов, почвообрабатывающей, предпосевной, посевной, посадочной и уборочной техники, запчасти и комплектующие, оборудование и материалы для оснащения сельхозпредприятий.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано около 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-