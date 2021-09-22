Минское отделение БелТПП и ККСМТ провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское отделение БелТПП и Китайский комитет по содействию международной торговле провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного отделения палаты.

Свои подписи под документом поставили генеральный консул Беларуси в г.Гуанчжоу Андрей Попов от имени Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и заместитель председателя Китайского комитета по содействию международной торговле провинции Гуандун Цуй Шуан.

"Соглашение предусматривает реализацию ряда инициатив по различным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе обмен коммерческими предложениями по торгово-экономическому взаимодействию, списками потенциальных партнеров, заинтересованных в совместном сотрудничестве, информацией о конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территориях сторон. Подписание этого документа предусматривает также организацию бизнес-миссий, деловых контактов предпринимателей, проведение выставок, семинаров, конференций и других мероприятий для ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями Беларуси и провинции Гуандун", - говорится в сообщении.

Как отметили в палате, планируемые мероприятия будут направлены на расширение торгово-экономических связей между Беларусью и китайской провинцией Гуандун.-0-