Минское отделение БелТПП и Центр внешней торговли Китая подписали соглашение о сотрудничестве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Центром внешней торговли Китая подписали генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и заместитель генерального директора Центра внешней торговли Китая Сюй Пин во время встречи в онлайн формате, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

"Стороны договорились расширять взаимодействие в целях продвижения торговых отношений и сотрудничества деловых кругов Беларуси и Китая, способствовать организации обмена визитами бизнес-делегаций, проведению выставочно-ярмарочных мероприятий в двух странах", - рассказали в Белорусской торгово-промышленной палате.

В онлайн-встрече также участвовали советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь, председатель ТПП Таджикистана Джамшед Джумахонзода, представитель оргкомитета Кантонской ярмарки. Участники обсудили актуальные направления для выстраивания взаимовыгодных торгово-экономических отношений белорусских и китайских компаний, перспективы реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, информационных технологий, медицины и др. Также рассматривались вопросы, связанные с работой Кантонской ярмарки в Гуанчжоу и возможностью участия белорусских компаний в этом мероприятии как в режиме онлайн, так и в традиционном формате.-0-