Минстройархитектуры проводит опрос стройорганизаций для выработки мер по их поддержке

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства проводит опрос организаций строительного комплекса, чтобы выяснить, с какими проблемными вопросами они столкнулись, и выработать меры по их поддержке. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Опросник размещен на официальном сайте Министерства. В таблице необходимо указать наименование организации и сферу ее деятельности, проблемные вопросы, с которыми столкнулось предприятие, видимые пути их решения, в том числе на уровне правительства.

Заполненную таблицу нужно отправить на электронный адрес mas@mas.by с пометкой "Опрос". Заявки будут приниматься до 12.00 1 апреля.-0-