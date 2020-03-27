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Экономика
27 марта 2020, 15:57

Минстройархитектуры проводит опрос стройорганизаций для выработки мер по их поддержке

Фото из архива
Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства проводит опрос организаций строительного комплекса, чтобы выяснить, с какими проблемными вопросами они столкнулись, и выработать меры по их поддержке. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Опросник размещен на официальном сайте Министерства. В таблице необходимо указать наименование организации и сферу ее деятельности, проблемные вопросы, с которыми столкнулось предприятие, видимые пути их решения, в том числе на уровне правительства.

Заполненную таблицу нужно отправить на электронный адрес mas@mas.by с пометкой "Опрос". Заявки будут приниматься до 12.00 1 апреля.-0-

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