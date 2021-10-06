Минсвязи Беларуси намерено сотрудничать с корейским разработчиком ПО

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации заинтересовано в сотрудничестве с корейской компанией SRPOST. Об этом шла речь на встрече представителей ведомства и корейского разработчика программного обеспечения (ПО), которая прошла в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

В мероприятии также приняли участие представители РУП "Белтелеком" и ОАО "Гипросвязь". "Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области умных городов и в сфере электронного правительства в рамках возможного совместного участия в финансируемых корейским правительством программах. Также был рассмотрен проект меморандума о взаимопонимании между Минсвязи, РУП "Белтелеком" и компанией SRPOST", - отметили в ведомстве.

Компания SRPOST является одним из ведущих разработчиков ПО. Основными сферами ее деятельности являются разработка ПО для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разработка ПО для управления почтовыми отправлениями, кастомизированная разработка SI/SM, разработка служебного ПО для парламента/городской думы, прикладных систем на основе новых технологий.-0-