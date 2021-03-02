Минсвязи и МСЭ планируют расширять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси обсудило вопросы расширения сотрудничества с Международным союзом электросвязи (МСЭ) в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра связи и информатизации Константина Шульгана с директором Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства

Руководитель Бюро развития электросвязи МСЭ высоко оценила результаты работы в области развития информационно-коммуникационных технологий, а также лидирующие позиции Беларуси, занимаемые в различных международных рейтингах по показателям ИКТ.

Министр рассказал о начале реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", которая направлена на дальнейшее обеспечение внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества и будет способствовать достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

На встрече также состоялось обсуждение вопросов подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2021 года (8-19 ноября, г.Аддис-Абеба, Эфиопия) и Региональному подготовительному собранию для стран СНГ, которое состоится 21-22 апреля в виртуальном режиме.

Стороны обсудили проведение в Беларуси различных международных мероприятий по линии МСЭ, в том числе форума "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", который пройдет в гибридном формате 16-18 марта этого года, семинара по вопросам внедрения 5G, проведение которого согласовано в Минске в период с 1 по 4 июня в рамках международного ИКТ-форума "ТИБО-2021" и других совместных мероприятий. В связи с этим участники встречи обсудили вопрос возможного участия в мероприятиях "ТИБО-2021" руководства МСЭ в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки.

"Мы рассмотрели вопросы расширения сотрудничества с МСЭ в сфере цифровых навыков, в том числе через оказание экспертного и технического содействия, обеспечения доступности цифровых технологий для лиц с ограниченными возможностями. Обсудили развитие сотрудничества с МСЭ в области кибербезопасности и по другим перспективным направлениям. Эта встреча позволила наметить актуальные направления дальнейшего развития взаимодействия с Международным союзом электросвязи в ИКТ", - подытожили в Минсвязи.-0-