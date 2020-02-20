Минтранс будет распределять разрешения на перевозки в Россию и Польшу на II квартал

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, какие виды разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом будут распределяться на второй квартал 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Среди подлежащих распределению разрешений Польши - двусторонние и транзитные, просто транзитные, а также на грузоперевозки в/из третьих стран. Что касается разрешений России, они будут распределяться на перевозки грузов в/из третьих стран по трем категориям. Первая из них не включает перевозки в/из Италии, вторая - Италии и Германии. В третьей исключен целый ряд стран (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Франция, Польша, Нидерланды и Чехия).

Автомобильным перевозчикам необходимо информировать Транспортную инспекцию на ее официальном сайте в период по 27 февраля включительно о намерении получить разрешения, подлежащие распределению на второй квартал 2020 года.-0-