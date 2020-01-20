Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций готовит комплексные предложения по внесению изменений и дополнений в постановление ведомства от 30 ноября 2018 года №28 "О порядке распределения, выдачи и использования разрешений". Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Уже подготовлены и направлены на согласование с заинтересованными госорганами предложения, предусматривающие уменьшение минимального порога выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство с 40% до 10% среднего значения выручки всех перевозчиков, участвующих в распределении двусторонних и транзитных разрешений. Цель - предоставить возможность участия в распределении разрешений на международные грузоперевозки более широкому кругу автомобильных перевозчиков, в том числе тех юрлиц и ИП, которые выполняют их для собственных нужд и малотоннажным транспортом. Данные изменения планируется принять в течение месяца.

Рассматривается также введение возможного вычета количества транспортных средств автомобильного перевозчика при распределении разовых разрешений после распределения основных. В числе предложений - сокращение срока возврата использованных разрешений (в настоящее время 90 дней с даты получения), урегулирование правопреемства при реорганизации перевозчиков из ИП в другие формы собственности.

Список комплексных предложений будет размещен на сайте Минтранса для общественного обсуждения.

В ведомстве отметили, что переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений продолжаются.-0-