Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:29 Выставка к юбилеям известных белорусских просветителей откроется 23 января в Минске Афиша
12:22 Порывистый ветер и +7°С ожидается в Беларуси 21 января Общество
12:16 Руководитель фирмы по производству химпродукции уклонился от уплаты Br500 тыс. налогов Происшествия
12:12 Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт В мире
12:11 В Речицком районе под колесами авто погиб пешеход Происшествия
12:07 В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов Общество
12:06 Под Мостами грузовик дорожной службы отправил фуру в кювет Происшествия
12:06 Испанию накрыл шторм "Глория" В мире
12:05 Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет в БЕЛТА 21 января Общество
11:57 "Некоторых госпитализировали прямо с работы": в Минской области прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний Регионы
11:54 Более 120 неиспользуемых объектов ОАО Гомельской области вовлечено в хозоборот в 2019 году Регионы
11:47 Новое швейное оборудование запустят на Оршанском льнокомбинате в I квартале Регионы
11:45 "Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт участков нефтепровода Мозырь-Брест-3 Регионы
11:44 МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в Австрии Происшествия
11:43 В Гродно продавщицы магазина задержали грабителя Происшествия
11:38 Обстоятельства гибели рыбака устанавливают в Гомеле Происшествия
11:37 Грузоперевозки между Беларусью и Молдовой с января осуществляются без разрешений - Минтранс Экономика
11:36 В Гродненской области в 2019 году число агроусадеб выросло на 11% Регионы
11:30 Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете на Гран-при Франции - 2020 Спорт
11:28 Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Экономика
11:19 В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития Экономика
11:18 Ассоциация дружбы с Беларусью учреждена в Швейцарии Общество
11:18 Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
11:17 Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании Президент
11:14 Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки Экономика
11:13 Предприятие по выпуску белорусских игрушек открылось в Турции Экономика
11:08 Хозяйства Витебской области направили на подготовку техники к весне Br4,2 млн Регионы
11:07 ФОТОФАКТ: Витебские школьники завоевали 7 медалей на олимпиаде в Алматы Общество
11:02 В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика Экономика
10:58 Минчанин выманил у белорусов и иностранцев более Br2 млн и люксовые авто Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
20 января 2020, 11:14

Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций готовит комплексные предложения по внесению изменений и дополнений в постановление ведомства от 30 ноября 2018 года №28 "О порядке распределения, выдачи и использования разрешений". Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Уже подготовлены и направлены на согласование с заинтересованными госорганами предложения, предусматривающие уменьшение минимального порога выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство с 40% до 10% среднего значения выручки всех перевозчиков, участвующих в распределении двусторонних и транзитных разрешений. Цель - предоставить возможность участия в распределении разрешений на международные грузоперевозки более широкому кругу автомобильных перевозчиков, в том числе тех юрлиц и ИП, которые выполняют их для собственных нужд и малотоннажным транспортом. Данные изменения планируется принять в течение месяца.

Рассматривается также введение возможного вычета количества транспортных средств автомобильного перевозчика при распределении разовых разрешений после распределения основных. В числе предложений - сокращение срока возврата использованных разрешений (в настоящее время 90 дней с даты получения), урегулирование правопреемства при реорганизации перевозчиков из ИП в другие формы собственности.

Список комплексных предложений будет размещен на сайте Минтранса для общественного обсуждения.

В ведомстве отметили, что переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений продолжаются.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
грузоперевозки Министерство транспорта и коммуникаций
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Грузоперевозки между Беларусью и Молдовой с января осуществляются без разрешений - Минтранс
Владимир Лиходиевский Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
Фото из архива В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
На предприятии. Фото посольства Беларуси в Турции Предприятие по выпуску белорусских игрушек открылось в Турции
Фото из архива В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика
Фото из архива Беларусь и Всемирный банк будут развивать сотрудничество в области кластерного менеджмента
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании
В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
"Александрия": квартиры в новом доме комплекса "Минск Мир" вызвали большой интерес
Топ-новости
Беларусь и Всемирный банк будут развивать сотрудничество в области кластерного менеджмента
МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в Австрии
"Некоторых госпитализировали прямо с работы": в Минской области прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний
Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет в БЕЛТА 21 января
"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт участков нефтепровода Мозырь-Брест-3
Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки
Предстоит изучить возможность декриминализации части уголовно-правовых составов - Чуприс
Предприятие по выпуску белорусских игрушек открылось в Турции
Логойск и Силичи вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
Ассоциация дружбы с Беларусью учреждена в Швейцарии
Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете на Гран-при Франции - 2020
Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет - Смирнов
Неделя науки проходит в Беларуси
В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика
ФОТОФАКТ: Витебские школьники завоевали 7 медалей на олимпиаде в Алматы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.