Минтранс распределит разрешения на международные перевозки на IV квартал

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Минтранса по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием приняла решение о распределении разрешений на международные перевозки на четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.В частности, будут распределены «двусторонние и транзитные» разрешения Польши, а также некоторые разрешения России "в/из третьих стран"."При наличии потребности в получении таких разрешений автомобильным перевозчикам в период с 15 августа по 31 августа 2021 года включительно необходимо проинформировать Транспортную инспекцию через сайт о своем намерении получить разрешения, подлежащие распределению на четвертый квартал, и необходимом их количестве", - говорится в сообщении Минтранса.-0-