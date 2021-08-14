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14 августа 2021, 12:32

Минтранс распределит разрешения на международные перевозки на IV квартал

Фото из архива
Фото из архива
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Минтранса по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием приняла решение о распределении разрешений на международные перевозки на четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

В частности, будут распределены «двусторонние и транзитные» разрешения Польши, а также некоторые разрешения России "в/из третьих стран".

"При наличии потребности в получении таких разрешений автомобильным перевозчикам в период с 15 августа по 31 августа 2021 года включительно необходимо проинформировать Транспортную инспекцию через сайт о своем намерении получить разрешения, подлежащие распределению на четвертый квартал, и необходимом их количестве", - говорится в сообщении Минтранса.-0-
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логистика Министерство транспорта и коммуникаций
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