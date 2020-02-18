Минтранс скорректировал порядок распределения разрешений на перевозки в Польшу

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций скорректировало порядок распределения, выдачи и использования разрешений на выполнение международных автомобильных перевозок. Соответствующее решение закреплено постановлением Минтранса №1 от 6 февраля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как сказали корреспонденту БЕЛТА в министерстве, речь идет о порядке выдачи двусторонних/транзитных разрешений на грузоперевозки в Польшу.

Согласно постановлению, минимальный порог выручки перевозчика, при котором он может участвовать в распределении "дозволов", снижается с 40% до 10% (от средней выручки на один грузовик для всех перевозчиков, которые подали заявки на получение соответствующих разрешений).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-