Минтранс: стоимость километра дороги первой категории в Беларуси - $2-3 млн

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стоимость километра дороги первой категории составляет $2-3 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Стоимость километра дороги зависит от различных факторов. В среднем в Беларуси она самая низкая по сравнению с соседними государствами. Цена реконструкции 1 км на дорогах первой категории составляет порядка $2-3 млн. В сопредельных странах (Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина) - $8-15 млн. В частности, достичь такой экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов", - рассказали в пресс-службе.

Сеть белорусских автомобильных дорог общего пользования составляет более 87 тыс. км. При этом к республиканским относится практически 16 тыс. км, к местным - порядка 71 тыс. км. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования является одной из самых высоких среди стран СНГ.

"В Беларуси последние 5-7 лет акцент был сделан на новое строительство и создание дорог первой категории (четыре полосы). Поэтому задачей госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы является максимальное сохранение разумной пропорции между новым строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием дорог", - подчеркнули в министерстве.

В рамках реализации новой госпрограммы запланировано возведение, реконструкция, капитальный и текущий ремонт на 12 109 км дорогах общего пользования. В том числе возведение и реконструкция республиканских дорог - 509 км, капитальный ремонт - 300 км, текущий - 4,3 тыс. км. Выполнение работ по ремонту не менее 7 тыс. км местных дорог. Сеть платных автомобильных дорог запланировано увеличить на 172 км. Также в планах возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 км.

"В новой госпрограмме также особое внимание уделено мостовым сооружениям, ведь именно от их состояния зависит качество и функционирование маршрутной сети в целом. За 2021-2025 годы планируется возвести, реконструировать, выполнить капитальный и текущий ремонт 23 211 пог.м мостов", - отметили в Минтрансе.

При этом помимо среднесрочных перспектив, прописанных в госпрограмме, осуществляется ежегодная инструментальная диагностика всех дорожных сооружений.-0-